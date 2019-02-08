خالد يوسف يكذب خبر هروبه إلى فرنسا

كذّب المخرج المصري خالد يوسف ما تداولته وسائل الإعلام عن هروبه إلى فرنسا، بعد اعترافات الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بإقامة علاقة معه.

وكتب يوسف عبر صفحته الرسميه على موقع “فيسبوك”: “آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هربًا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي”.

وتابع: “هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.. خالد يوسف”.

وتداولت وسائل الإعلام أن خالد يوسف، سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، تزامنًا مع القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ممارستهما الرذيلة وارتكابهما فعلًا فاضحًا معه.

وكانت أنباء قد ترددت بأنه من المحتمل تقديم طلب رفع حصانة عن “يوسف” إلى مجلس النواب، خاصة بعدما أكدت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أن “مخرجًا شهيرًا غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازهما”.

وسبق أن رصدت الأجهزة الأمنية في مصر مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين برفقة خالد يوسف، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وبالتحري تم التوصل إلى أن الفتاتين اللتين ظهرتا في المقاطع، هما منى فاروق وشيما الحاج، وتم القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

يذكر أن خالد يوسف أكد في آخر تصريحاته أنه يتعرض لحملات ممنهجة وشائعات مغرضة، تستهدف النيل منه، بسبب رفضه التعديلات الدستورية التي تمت مناقشتها والموافقة عليها من أغلبية نواب البرلمان المصري.