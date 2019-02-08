الفنانة شهيرة تعود للحجاب وتؤكد “احترامها” لرأي الأزهر

أكدت الفنانة المصرية شهيرة، عودتها لارتداء الحجاب، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عقب انتشار صور لها بصحبة الفنانة سهير رمزي أثناء حضورهما حفلًا خيريًا، ظهرت فيها بدون غطاء رأس.

وأعربت الفنانة في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن “انزعاجها من اللغط الذي أثير حول صورها دون حجاب، وتعجبت من عدم فهم البعض لثقافة الحجاب”.

وأوضحت أنها “بغطاء الرأس تعتبر نفسها محجبة، من وجهة نظرها، خاصة أن حشمة المرأة وحجابها يتمثلان في سلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالاحترام”.

وأضافت: “أعود للبس غطاء الرأس الذي ليس له شكل معين في الإسلام، أصدقائي الأعزاء لا تظنون أنني تراجعت خوفًا من الهجوم المبالغ فيه فهو كان من تركيبات وشخصيات مختلفة وغريبة عن الدين”.

وتابعت: “ما أزعجني جدًا أن ظهوري من غير غطاء الرأس غير المقصود يومها، ربما يكون سببًا في إحداث فتنة وربما تتبعني بنات وسيدات”.

وقالت: “وأخيرًا أصدقائي، وجدت أن الأزهر الشريف لفت نظره هذه القضية وعلق مؤخرًا في أكثر من برنامج أن المرأة فتنة في كل سن وليس عليها أن تنزع غطاء الرأس تمامًا، وعلي أن أحترم رأي الأزهر”.

وأضافت: “لا يزعجني إطلاقًا أن أرجع لغطاء الرأس بالشكل الذي أحبه ورأي الأزهر على رأسي”.