بعد تهديدها بقتل ابنها.. قمر اللبنانية توجه تهديدًا جديدًا لحبيبها السابق (فيديو)

بعد تصاعد أزمة الفنانة اللبنانية قمر، مع حبيبها السوري السابق الذي كشفت عن خيانته لها سريعًا، ووصول الأمر إلى تلقيها تهديدات بقتل ابنها الوحيد “جيمي”، خرجت الفنانة اللبنانية لترد بحسم على هذه التهديدات.

وقالت “قمر”، في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، إنها لن تترك حق ابنها، مؤكدًة أن سوريا بلدها الثاني، وليس معنى أن لديها مشكلة مع حبيبها السابق، أن لا تتواصل مع جمهورها السوري.

وأضافت، أنه لن يستطيع أحد أن “يمسّ”، ابنها بمكروه، مستطردة: “جود – اسم حبيبها السابق- أرخص وأضعف من أن يمس شعرة من ابني”.

وأكدت أنها سلمت الأمر للقضاء، وأنه سيأخذ لها حقها، وذلك في إشارة إلى أنها اشتكت حبيبها السابق بعدما تلقت تهديدات بقتل ابنها.

ولفتت إلى أنها لن تعمل لجود قيمة، ولو حدث شيء لابنها سيترحم على حياته، مؤكدًة لجمهورها أنها تهدد مثلما تهددت.

يذكر أن الفنانة قمر كانت قد فضحت حبيبها السابق قبل أيام وكشفت عن خيانته لها مع رجل.