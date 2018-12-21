الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله تنضم للمدافعين عن “عبودكا”

دافعت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت، ليلى عبدالله، عن الإعلامي والمدون الكويتي عبدالله الجاسر المعروف بـ”عبودكا” بعد اتهامه بـ”الطعن في الأعراض” لحديثه بشكل جريء عن المرأة وعلاقاتها قبل الزواج.

وقالت ليلى – في لقاء على قناة “سكوب” إن الناس يحبون إيجاد أي “ذلة” للمشهور سواء ما يقوله صحيح أم خطأ ويفهمون حديثه دائمًا بسوء ظن.

وأضافت الممثلة اللبنانية أن عبودكا “يجب ألا يتعرض لكل هذا الهجوم حتى لو كان أسلوبه في الحديث خطأً؛ لأنها تظل وجهة نظره”، موضحة أن كل الفتيات من الطبيعي أن يقابلن رجالًا مختلفين يوميًا.

وقرَّرت النيابة العامة في الكويت استمرار حجز نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا”، على ذمة التحقيق في شكوى إدارة الجرائم الإلكترونية بالقضية المتهم فيها بـ”الطعن بالأعراض” إلى يوم الأحد المقبل.

وفي مقطع متداول موثق لمحامي عبودكا، عبدالوهاب بن سلامة، أكد أن أوضاع عبودكا في الحجز بخير، وأنه لم يقصد السوء بكلامه، مضيفًا “أنه سيخرج قريبًا”.