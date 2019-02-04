مصر.. حكم قضائي بالسجن 3 سنوات ضد السيد البدوي

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن 3 سنوات ضد رجل الأعمال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق ومالك قنوات الحياة السابق، بتهمة النصب.

وجاء الحكم لصالح المنتج معتز غراب لعدم دفع البدوي باقي مستحقات مسلسل “شاش وقطن”، بطولة بيومي فؤاد ومحمود الليثي، والذي عرض في موسم رمضان 2017.

ومن جانبه، قال المنتج معتز غراب في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” إن رجل الأعمال السيد البدوي حصل منه على أموال كي يستثمرها في قناة “الحياة” عندما كان يملكها ولم يسددها، فضلاً عن عدم دفع باقي مستحقات مسلسل “شاش وقطن”، والذي حصل على حقوق عرضه حصرياً.

وكان السيد البدوي قد أثار الكثير من الجدل في فترة رئاسته لحزب الوفد “أقدم الأحزاب المصرية” وكان جزءًا من أزمته الحالية التي نتجت عن انفصال البعض إلى فريق معارض واستقالة البعض الآخر بشكل كاد يهدد تواجده على الساحة السياسية.

يذكر أن مسلسل “شاش وقطن”، عرض بموسم رمضان 2017 على شبكة قنوات الحياة، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة ومصطفى أبو سريع ونهال عنبر وعبد الله مشرف وعلاء زينهم وكريم قاسم وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف ورشة كتابة، وإخراج إسماعيل فاروق.