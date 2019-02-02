محكمة مصرية تبطل سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية‎

أبطلت أعلى محكمة مصرية، اليوم السبت، حق أي سلطة حكومية في حل الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية: “قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود لعام 2002 تتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (حاليًا التضامن الاجتماعي) سلطة حل الجمعيات الأهلية”.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها التي نقلتها وسائل إعلام، إن “حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة”.

وأوضحت أن “الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة”.

ونص القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية بأن تقيم دعوى تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلاّ بحكم قضائي، فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعية الأهلية.

وحكم المحكمة الدستورية بمصر، بات، ولا يجوز الطعن عليه، وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة.