ضحية سيارة الأمير فيليب تخضع لجراحة عاجلة

تخضع ضحية حادث التصادم مع الأمير فيليب، إلى عملية جراحية عاجلة؛ لإدخال صفيحة تيتانيوم في معصمها، بعد أن فشل في الالتئام طبيعيًا.

وتعرضت إيما فيرويذر، البالغة من العمر 46 عامًا، للإصابة بكسر في معصمها؛ بسبب حادث سيارة مع الأمير فيليب، في منتصف يناير/ كانون الثاني، وستخضع الآن لجراحة، وفترة تعافٍ من ثمانية أسابيع لأكثر.

وقالت فيرويدز: “الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت بلا جدوى.. الآن يجب أن أبدأ من جديد”، مضيفة: “أريده أن يعرف التأثير الكامل لهذا الأمر على حياتي.. لم أقم بإجراء عملية جراحية من قبل وسأركب لوحة التيتانيوم هذه مدى الحياة”.

ومن المقرر أن تجرى العملية في مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لين، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقدم الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث، ودوق إدنبره، اعتذاره إلى امرأتين أصيبتا في حادث السيارة، في الـ17 من يناير/كانون الثاني الجاري، انقلبت على إثره سيارته، بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغام شرقي إنجلترا، فيما أعلن قصر باكنغهام أن الأمير لم يصب بأذى، دون الحديث عن إصابة المرأتين.