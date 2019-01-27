الأمير فيليب يعتذر من امرأة لهذا السبب

المصدر: ا ف ب

قال الأمير فيليب إنه “يأسف شديد الأسف” للإصابة التي تعرَّضت لها امرأة لدى اصطدامه بسيارتها قبل أكثر من أسبوع على ما ذكرت صحيفة “صنداي ميرور”.

ونشرت الصحيفة نسخة عن رسالة كتبها زوج الملكة إليزابيث البالغ 97 عامًا إلى إيما فيرويذر التي كسرت معصمها عندما اصطدمت سيارة الأمير بسيارة كان فيها.

وقال الأمير في الرسالة “أود أن أعرب لك عن أسفي الشديد لمسؤوليتي في الحادث… لم أر السيارة على ما يبدو وأنا حزين جدًّا لما نجم عن ذلك”.

وقد أدى الحادث إلى انقلاب سيارة دوق أدنبره عندما كان خارجًا من طريق فرعي لاستلام طريق رئيس قرب دارة ملكية في “نورفوك” شرق إنكلترا.

ولم يصب الأمير في الحادث الذي وقع في الـ 17 من كانون الثاني/يناير في حين أصيبت سائقة السيارة الأخرى بجروح طفيفة في الركبة.

وكانت فيرويذر الراكبة في السيارة الأخرى اشتكت لصحيفة “صنداي ميرور” الأسبوع الماضي من أنها لم تتلق أي اعتذار من الأمير.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن الرسالة التي تحمل تاريخ الـ 21 من كانون الثاني/يناير “لقد أصابني بالاضطراب جرّاء الحادث لكني شعرت بارتياح شديد عندما عرفت أن أحدًا لم يصب إصابة خطرة”.

وأضاف “وعرفت بعد ذلك بإصابتك بكسر في الذراع. أنا شديد الأسف لهذه الإصابة”.

وكان الأمير فيليب المعروف بطابعه المندفع ومزاحه اللاذع انسحب من الحياة العامة في آب/أغسطس 2017 بعدما شارك في أكثر من 22 ألف ارتباط رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش العام 1952.

وجدَّد الحادث النقاش حول السماح للمسنين بقيادة السيارة من عدمها في بريطانيا.