بعد فضحها لخطيبها.. روان بن حسين تعتذر لأهلها وجمهورها (صورة)

اعتذرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، لأهلها وجمهورها؛ بعد نشرها تفاصيل من حياتها الشخصية على السوشال ميديا، موضحة أن ما فعلته كان نتيجة شعورها بالقهر من خيانة خطيبها لها.

ووجهت روان رسالة اعتذار، عبر تطبيق الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، قائلة: “اليوم أنا أبي أعتذر لأهلي وخاصه أبوي الغالي إني غلطت بحق نفسي وبحقهم معاي عشان مسألة ما تستاهل.. أساسًا ما في شي يستاهل أزعل والديني”.

كما اعتذرت لجمهورها أيضًا، معلقة: “واليوم أبي أيضًا أن أعتذر من متابعيني أني عرضت لكم جزءًا من حياتي المفروض إني أخلي لنفسي.. أنا دائمًا أحب أن أكون مثال للبنت الإيجابية في السوشيال ميديا اللي ما تحب تدخل الناس في مشاكلها”.

واستكملت حديثها، قائلة: “وكنت دايمًا أحاول إني أكون مثال للمرأة القوية إلّي ما يهزها شي.. بس كلنا بني آدم ومو معصومين من الغلط، أنا من قهري غلطت وأكيد وايد بنات يعرفون شعوري ويعرفون صعوبة إلي أنا مريت فيه”.

وأضافت: “وأخيرًا أبي أشكر كل متابعاتي وصديقاتي اللي وقفوا معاي.. تعليقاتكم ورسائلكم إلي واستني وأنا في غربة لا أهل ولا أصدقاء تعني لي الكثير”.

ووعدت الفاشينيستا الكويتية جمهورها بعدم تكرار خطئها مرة أخرى، معلقة: “هذا عهد مني أني ما أدخل حياتي الشخصية أبدًا مرة ثانية.. وأنا متأكدة إنه الشخص إلّي يحبني وشريك حياتي راح يصنع مني إنسانة أقوى وأفضل وأسعد.. وأتمنى من الجميع يسكرون الموضوع.. ونبدأ بداية جديدة نحب فيها أنفسنا أولًا”.

وكانت روان قد فتحت النار على خطيبها الذي أعلنت، منذ أيام، الانفصال عنه؛ بسبب خيانته لها، مشيرة إلى أنه قام بتحويل حسابه على “إنستغرام” من خاص إلى عام، حتى يصبح مشهورًا على حسابها، من خلال التشهير بها.

وقالت في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”، إنه من الأفضل له فعلًا أن يقوم بكسب الأموال من خلال الدعاية التي ستأتي له على مواقع التواصل، بدلًا من غسيل الأموال، في اتهام صريح له بـ”الفساد”.

وكشفت بالصور عن الصديق المقرب لخطيبها السابق ووالده، لافتة إلى أنها المرة الأخيرة التي تنشر فيها صورًا وفيديوهات تخص خطيبها السابق، أو صديقه الذي وصفته بـ”مدمن المخدرات”.

وبعد هجوم الفاشينيستا الكويتية الحاد على خطيبها واتهاماتها له، عادت لاحقًا لتعلن عودتها إليه، موجهة له رسالة اعتذار.