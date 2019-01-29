من خائن وفاسد لـ”حب حياتي”.. روان بن حسين تفاجئ المتابعين بالعودة لخطيبها

بعد اتهامها لخطيبها بالخيانة ونشرها صورة حبيبته الجديدة وفضح أمرهما، عادت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بمفاجأة جديدة لمتابعيها، بإعلانها عودتها له وتوجيه رسالة اعتذار رومانسية عن ذلك الاتهام.

ونشرت بن حسين صورة لها مع خطيبها، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “إلى حب حياتي، آسفة إذا كنت آذيتك أنت أو عائلتك الجميلة التي كنت أحب أن أكون جزءًا منها”.

وأضافت: “لأخواتك الجميلة وابنة أختك، عندما تكون في حالة حب، فأنت تفعل أشياء غبية، تعتقد أنك يمكن أن تؤذيه ولكنك تؤذي نفسك”.

واختتمت رسالتها لخطيبها قائلة: “لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي معك، حتى الموت يجعلنا ننفصل”.

وكانت روان قد فتحت النار على خطيبها الذي أعلنت منذ أيام الانفصال عنه بسبب خيانته لها، مشيرة إلى أنه قام بتحويل حسابه على “إنستغرام” من خاص إلى عام حتى يصبح مشهورًا على حسابها، من خلال التشهير بها.

وقالت في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” إنه من الأفضل له فعلًا أن يقوم بكسب الأموال من خلال الدعاية التي ستأتي له على مواقع التواصل، بدلًا من غسيل الأموال، في اتهام صريح له بـ”الفساد”.

وكشفت بالصور عن الصديق المقرب لخطيبها السابق ووالده، لافتة إلى أنها المرة الأخيرة التي تنشر فيها صورًا وفيديوهات تخص خطيبها السابق، أو صديقه الذي وصفته بـ”مدمن المخدرات”.