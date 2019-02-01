سخرية عارمة من مونيا الكويتية بعد تصريحاتها “المثيرة” عن الراحل عمر الشريف (فيديو)

أثارت تصريحات الفنانة مونيا الكويتية في مقابلة إعلامية لها، سخرية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن لقاء لها مع الفنان المصري الراحل عمر الشريف.

وزعمت مونيا أن عمر الشريف أقر لها أنها أجمل امرأة رأتها عينه طوال حياته، لافتة إلى أنه احتضنها “حضنًا أبويًا”، وأن كلامه عنها منحها طاقة لمئة عام.

وقالت في المقابلة إن عمر الشريف قال لها: “أنت أجمل امراة رأتها عيني، أنت جميلة؛ أجمل امرأة رأيتها بحياتي، مما أعطاني طاقة إيجابية لمئة سنة قادمة، كأنه يقول لي شقي طريقك ولا تخافي”.

وتهكم ناشطون على تصريحات مونيا، حيث علّق ناشط على موقع “تويتر” يدعى “النمر” بالقول: “عنده مويه بيضاء وزرقاء بعيونه الله يرحمه”.

وسخرت “مريم”: “الواحد من يكذب يا يكذب كذبة تسوا وكبيرة يا ما يكذب وهي ماشاءالله عليه”.

وكتبت مغردة تحت اسم “سكر”: “شقي طريجك ماقال شقي هدومك وفصخي وتميعي يالدكتثوره”.

وعلقت “توفا”: “الله يسامحه أهو مات واحنى اللي توهقنا فيها”.

بدوره، سخر “فرحان”: “الرجال آخر عمره خرف وتعب وصار يشوف القرد غزال تعوذي بليس ونامي”.

وقال “ياسر”: “صدقيني كان يعاني من الزهايمر على شان كذا تخيلك فاتن حمامة”.

واعتادت الفنانة مونيا إثارة الجدل بتصريحاتها، حيث أعلنت قبل مدة أنها “محتشمة وتحفظ القرآن الكريم”، كما أنها أثارت زوبعة إعلامية بعد دخولها في مشاحنات وصلت إلى المحاكم مع مواطنتها مي العيدان.