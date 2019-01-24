الفنانة مونيا الكويتية: أحفظ القرآن وأرفض لقب “ملكة الإغراء” (فيديو)

أبدت الفنانة مونيا الكويتية استياءها من الذين أطلقوا عليها لقب “ملكة الإغراء”، مؤكدة أنها محتشمة، وتحب الدين وتحفظ القرآن الكريم، وأنها ترفض هذا اللقب.

وقالت مونيا في تصريحات تلفزيونية: “أنا أعتبر أحشم وأستر واحدة مشهورة على مستوى الوطن العربي، أنا من الداخل بحب الدين وأحفظ القرآن.. وإذا نزلتي أي مجمع من المجمعات تلاقين فساتين السواريه قصيرة من فوق ومن تحت”.

وأضافت: “مثل ما هما يسموني تسميه مالهم بأني راقصة هذا ما يمنع أني إنسانة محترمة وعلى خلق ودين.. ويا ريت أي واحدة في الوسط الفني تكون قدمت أو ضحت في الدكتورة مونيا الحب”.

وكانت مونيا الكويتية، قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، بعد دخولها في وصلة من المشاحنات وصلت إلى ساحات المحاكم مع مواطنتها الإعلامية مي العيدان، حيث اتهمت قناة سكوب والعيدان بالإساءة لها عبر برنامج “كشف حساب”.