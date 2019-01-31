“طايع”.. ثاني عمل مصري يعرض على الشبكة العالمية “Netflix”

أعلن الممثل المصري عمرو يوسف، عن عرض مسلسل “طايع” على شبكة”Netflix”، ليكون بذلك ثاني مسلسل مصري ينشر على الشبكة بعد مسلسل “جراند أوتيل”.

وقال يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “طايع دلوقتي على شبكة نتفلكس العالمية، وبكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض على الشبكة بعد جراند أوتيل”.

وأعرب عن سعادته قائلًا: “سعيد جدًا وفخور بالخبر ده، وحابب أشكر كل الناس اللي ساهمت في إنجاح العملين دول وتحقيقهم أعلى نسب مشاهدات”.

وعرض مسلسل “طايع” خلال الموسم الرمضاني لعام 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ظهر من خلال نسب المشاهدة ومنشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولته عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سيد رجب، سهير المرشدي، محمود البزاوي، هند عبدالحليم، مها نصار، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.

أما، جراند أوتيل فهو النسخة المصرية من المسلسل الإسباني Gran Hotel، بدأ عرضه في عام 2016، وتم إنتاجه في مصر، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتم بث المسلسل لأول مرة بتاريخ 6 من شهر حزيران/يونيو لعام 2016.