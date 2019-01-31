الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل (صور)

ظهر الثنائي الفني الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت للمرة الأولى معًا، أمس الأربعاء، بعد أكثر من عامين على الانفصال.

ولم يظهر الثنائي معًا في الأماكن العامة، منذ أن أعلنا انفصالهما في سبتمبر/أيلول 2016، ولكن عدسات المصورين التقطت صورة لهما وهما في لوس أنجلوس.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن براد بيت وأنجلينا جولي لا يزالان يبحثان تفاصيل الطلاق الرسمي بينهما.

وقالت إن جولي وبيت يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول حضانة الأطفال الستة، بعد عامين من المباحثات المريرة بينهما.

ونقلت عن سامانتا ديغان، محامية أنجيلا جولي، قولها: إن نجمي هوليوود توصلا إلى تسوية ودية، وأغلقا معركة قانونية طويلة، حتى يتجنبا الدخول في مواجهة وجهًا لوجه أمام المحاكم.