سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ”الفياغرا النسائية” (صورة)

انا لقيت العلبه دي في السوق…دول نزلوا فياجرا حريمي باسمي بجد ولا اييييه؟؟…ياناس انا ممكن اتحط علي فياجرا رجالي ماشي معروفه لكن اتحط علي فياجرا حريمي ليييه؟؟…هم هيعاملوني بمبدأ ((ياتاعبه الستات قبل الرجاله ولا ايه طيب))…انا بدأت اقلق…مليش في النواعم..الصنف الخشن ماشي..لكن صنف ناعم..اذاي اجدع ????????????????..حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع دا …الموضوع كبر اوي…..هار اسووووود????????????????