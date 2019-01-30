سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ”الفياغرا النسائية” (صورة)

نشرت الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري صورة لعلبة دواء زعمت أنها “فياغرا نسائية”، تحمل صورتها الشخصية، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، طالبةً التأكد من حقيقة الأمر وإذا كان هذا المنتج موجودًا بالفعل أم لا.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “أنا لقيت العلبة دي في السوق… دول نزلوا فياجرا حريمي باسمي بجد ولا إييييه؟؟”.

وتابعت: “يا ناس أنا ممكن أتحط على فياجرا رجالي ماشي معروفة، لكن اتحط على فياجرا حريمي ليييه؟؟”.

وأردفت: “هم هيعاملوني بمبدأ (يا تاعبة الستات قبل الرجالة ولا إيه طيب)… أنا بدأت أقلق… مليش في النواعم.. الصنف الخشن ماشي.. لكن صنف ناعم.. إزاي أجدع”.

واختتمت الراقصة المصرية تعليقها قائلة: “حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع دا… الموضوع كبر أوي… هار أسووووود”.

وكانت سما المصري قد علقت في وقت سابق على طرح “الفياجرا النسائية” في الأسواق المصرية، بقولها: “هي الرجالة قادرة على نسوانها دلوقتي لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟”.

وأضافت: “النسوان صحتها شديدة برضو مش مستنية فياجرا، كده عدد السكان هينفجر يا جدعان، النسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياجرا دي.. إنتو مش عارفين حريم مصر ولا إيه؟”.

وكانت إحدى شركات إنتاج الأدوية قد أعلنت عن موافقة وزارة الصحة المصرية على إنتاج أول دواء لعلاج الضعف الجنسي لدى السيدات، خاصة بعدما أثبتت الدراسات التي أجريت في مصر وصول حجم نسب الطلاق بسبب الضعف الجنسي لدى السيدات لـ50%.

وأوضح بيان للشركة أن الدواء حمل اسمًا مبدئيًا هو “الحبة الروز”، وسيعتبر الأول من نوعه في علاج الضعف الجنسي لدى السيدات.