“الشرط الجزائي” يعيد مسلسل عادل إمام الجديد إلى الحياة في اللحظات الأخيرة

عادت الحياة مرة أخرى إلى مسلسل “فالنتينو” للزعيم عادل إمام، في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان العمل مهددًا بالخروج من السباق الرمضاني المقبل.

وعلم “إرم نيوز”، أن السبب الرئسي وراء قرار الشركة المنتجة بسرعة البدء في تصوير المسلسل، هو تخوف المنتجين رامي إمام وهشام تحسين من الشرط الجزائي المتواجد في العقد المبرم مع “إعلام المصريين”.

وكانت شركة “إعلام المصريين” قد اشترت حق العرض الحصرى لـ”فالنتينو” على قنواتها في مصر، خلال السباق الرمضاني المقبل.

وجاء تأخر بدء تصوير المسلسل، وتهديده بالخروج من ماراثون دراما رمضان، بعد أن طالبت الشركة المنتجة للعمل، شركة “إعلام المصريين” بدفع مبلغ أكبر من المتفق عليه، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد.

الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تهدد بعدم البدء في العمل، وهو ما قبلته شركة إعلام المصريين بإخراج المسلسل من خريطتها الرمضانية، بل وهددت الشركة المنتجة بالشرط الجزائي إن لم يتم تجهيز العمل قبل رمضان.

وقال المنتج هشام تحسين، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن الشركة بصدد التعاقد مع البطلة الثانية المقرر أن تقف أمام الزعيم، بعدما تم التعاقد مع الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، والفنانة الشابة هدى المفتي، وطارق الإبياري.

وأوضح تحسين أنه جار التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، إذ رشحت الشركة أكثر من نجمة وجار التفاوض معهن من أجل الاستقرار على إحداهن خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته أوشك المؤلف أيمن بهجت قمر انتهى من كتابة 17 حلقة، لتسليمها للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل كتابة الحلقات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عادل إمام خاض سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل “عوالم خفية”، والذي حقق نجاحًا متوسطا من حيث نسب المشاهدة.