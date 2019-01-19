عادل إمام يستغيث بالقنوات العربية لإنقاذ “فالنتينو”

باتت أزمة لحاق مسلسل الفنان المصري عادل إمام الجديد، الذي يحمل اسم “فالنتينو” بسباق رمضان الدرامي وعرضه على القنوات الفضائية، تمثل صداعًا في رأس الشركة المنتجة التي يرأسها المنتج هشام تحسين ونجل الزعيم ومخرج العمل رامي إمام.

وكشفت مصادر لـ”إرم نيوز”، عن أن “الشركة المنتجة ماجنوم تبحث خلال الفترة الحالية عن قناة عربية، تقوم بشراء المسلسل لعرضه في رمضان المقبل”.

وقالت المصادر إن “المسلسل في أزمة، بعد تعاقد شركة إعلام المصريين مع الشركة المنتجة لتسويق العمل، فالتكلفة الضخمة للعمل صعبت مهمة بيعه لأي قناة مصرية”، موضحة أن “القنوات المصرية لديها حد أقصى لشراء أي مسلسل، يبلغ 70 مليون جنيه، وتكلفة فالنتينو تتخطى هذا الحد بكثير، ما يجعل الاتجاه للبحث عن قنوات عربية هو السبيل الوحيد لإنقاذ عرض العمل في السباق الرمضاني”.

ورأت المصادر أنه “من المستبعد أن تقوم مجموعة قنوات إم بي سي السعودية، بشراء المسلسل، في ظل تعاقدها على أكثر من عمل درامي في رمضان ذات تكلفة إنتاجية مرتفعة”.

لم تتوقف مسألة البحث عن قناة عربية كبيرة لشراء المسلسل عند الشركة المنتجة، بل يشارك النجم عادل إمام في الأمر بنفسه ويحاول استغلال علاقاته وشعبيته للتعاقد مع إحدى القنوات التي تستطيع دفع نحو 130 مليون جنيه مصري القيمة التقريبية لإنتاج المسلسل.

الأزمة أيضًا تكمن في اقتراب شهر رمضان الذي أصبح على بعد 3 أشهر فقط، وعدم بدء التصوير حتى الآن، ما يزيد من صعوبة عرض المسلسل في رمضان المقبل، حيث إنه على الرغم من إصدار رامي إمام بيانًا ينفي فيه تأجيل المسلسل، إلا أنه لم يتضمن موعدًا محددًا لبدء التصوير، واكتفى بإعلانه “البدء في التحضيرات الرسمية لتصوير المسلسل”؛ الأمر الذي يشكك في جدية البيان.

لم يبدأ فريق عمل “فالنتينو” التصوير حتى الآن، بسبب أزمة الإنتاج، في حين تم هدم الديكورات الخاصة بالمسلسل في ستوديو “النحاس”، قبل أن يقرر المخرج والشركة المنتجة اللجوء لمدينة الإنتاج الإعلامي، لبناء ديكور جديد في وقت لم يحدد موعده حتى الآن.

وكانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسي، قد تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر، أمّا عرض المسلسل في الدول العربية، فسيكون من حقوق شركة ماجنوم التي لم تتعاقد حتى الآن مع أي جهة في الخارج.

مسلسل “فالنتينو” تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة الفنانة دلال عبد العزيز التي أعلنت الشركة المنتجة عن التعاقد الرسمي معها.