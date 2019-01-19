أمل رزق: قلة المسلسلات الرمضانية فرصة للنجوم (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية أمل رزق إن قلة المسلسلات التي ستعرض في رمضان المقبل، فرصة كبيرة للنجوم والمخرجين والمنتجين لانتقاء أعمال فنية تتناول موضوعات هادفة تخاطب عقل وفكر المشاهد.

وأشارت، في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”، إلى ضرورة الاستفادة من العديد من صناع الدراما الموهوبين الذين لم يعملوا خلال الأعوام الماضية.

وأضافت رزق أنها تتمنى التوفيق للفنان محمد الشرنوبي بعد انفصاله عن ابنتها الفنانة لمى كتكت، لافتة إلى أن محمد ارتبط بها أثناء دراستهما في المعهد، ومشاركتهما معًا في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

وأعربت الفنانة المصرية أمل رزق عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير “الحب فرصة أخيرة” بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والنجمات والوجوه الشابة، مضيفة أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي يناقش العديد من القضايا ومشاكل الأسرة المصرية بشكل بسيط وخفيف على الجمهور.