في أول ظهور تلفزيوني منذ 10 سنوات.. زينب العسكري تكشف سبب اختفائها (فيديو)

كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري، في أول ظهور تلفزيوني لها بعد غياب 10 سنوات، أن حياتها الأسرية استحوذت على وقتها كلّه.
وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: “سبب اختفائي أنني تزوجت.. وأنا أحب الحياة الأسرية وشعرت أنني أحتاج تركيزًا واهتمامًا مثل ما أعطيت حياتي الفنية كلَّ وقتي وحياتي.. كنت كثيرًا ما أهتم بالتفاصيل الخاصة بالفن وأحسست أن الحياة الزوجية تحتاج لذلك”.
وتابعت: “ما كان هناك طريقة للتواصل مع الجمهور.. أنا ما ابتعدت عن المجال الفني، ولكن ابتعدت عن التمثيل فقط، وظهور السوشيال ميديا كان فرصة للتواصل مع جمهوري الحبيب”.
وأوضحت العسكري: “أنا سعيدة بطريقة عودتي لجمهوري.. أحس أنهم عرفوا شخصية زينب العسكري الحقيقية عن طريق السوشيال ميديا.. وأحاول من خلال تفاعلي أن أكون مفيدة وأخدم الناس برسائل غير مباشرة عن الأمومة والحياة الأسرية بشكل بسيط”.
واختتمت: “دائمًا أرى أن الفنان لا بدَّ أن يكون له هدف معين يوصله للناس من خلال العمل الذي يقدمه.. وأنا حاليًّا أسعى لأن يكون تواجدي بشكل إنساني لكل مَن يحتاجني”.
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الظهور التلفزيوني الاول للفنانة #زينب_العسكري @z.elaskari @nasreensururi #زينب_العسكري #نسرين_سروري #Drag973 #قناة_atv شاهد الحلقات الكاملة على يوتيوب : YouTube.com/atvkuwait تردد الفناة: 11555 عامودي على مدار #نايل_سات #البحرين #الكويت #السعودية #الامارات #عمان #قطر #فن #مسرح #دراما #مسلسلات #خليجية
يذكر أن زينب العسكري كانت ابتعدت عن الوسط الفني عام 2008 وكان مسلسل “لعنة امرأة” آخر أعمالها على الشاشة وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي ولديها منه ثلاث بنات هن “الزين” و”الحلا”و”الغلا”.