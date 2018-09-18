ما هو سبب دخول الفنانة البحرينية شذى سبت المستشفى وتدهور حالتها؟

تواصل شقيقات الفنانة شذى سبت الدعاء لها بعد وعكة صحية ألمت بها ودخلت على إثرها المستشفى منذ نحو أسبوعين.

والتزمت الفنانات “سبت”، الصمت، حيال السبب الذي أدخل شقيقتهن شذى للمستشفى، مكتفيات بالدعاء لها بالشفاء.

واستمرت شقيقات شذى بنشر صور لها داخل المستشفى دون إظهار وجهها، وإرفاقها بأدعية وابتهالات.

وكتبت شيلاء سبت على حسابها الرسمي في “انستغرام”: “دعواتكم لاختي شذى بالشفاء العاجل .. الله لا يوريكم مكروه باحد يارب .. صار لها اكثر من اسبوعين مسكينة، اللهم شافي وعافي كل مريض وألبسه لباس الصحة والعافية .. يالطيف الطف بحاله”.

فيما علقت إحدى شقيقاتها مرفقة لشذى صورًا من داخل المستشفى: “اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، دعواتكم حق اختي شذى سبت بالشفاء العاجل، وربي يستجيب منكم ان شاء الله خذ لها اكثر من اسبوعين وأهيه تعبانه وتلفونها مو عندها ماتقدر ترد على احد عند امها”.

ورغم عدم الكشف عن السبب الذي أدى إلى الوعكة الصحية التي أدخلت شذى سبت المستشفى، لكن ناشطين عبرمواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن حادث سير تعرضت له شذى في يوليو/تموز الماضي، ربما تسبب بمضاعفات أدخلتها المستشفى، بالرغم من إعلان شذى آنذاك أنها لم تصب إلا بإصابات طفيفة.