المودل السعودية عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي (صور)

تعتبر المودل السعودية عبير سندر ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، من أكثر الشخصيات المشهورة التي تعرضت للعنصرية والتنمر بسبب لون بشرتها السوداء، وهو ما دفعها لاستخدام الكثير من كريمات تبييض البشرة للتخلص من الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت سندر عن خطوبتها على مدرب فنون القتال الأجنبي ليام أونيل صاحب البشرة البيضاء والشعر الأشقر، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وكانت سندر قد صرحت في أكثر من لقاء وفيديو لها أنها كانت دومًا تسمع كلمة “أنتِ جميلة لولا لون بشرتك”، وأكّدت أنها في فترة مراهقتها استخدمت كريمات تبييض البشرة، وكانت تحاول بشتى الطرق أن تغيّر لونها، إلى أن شعرت بأنها بدأت تفقد هويتها وأنها تحوّلت لشخص آخر.

ونجحت المودل السعودية في تحويل تجربتها مع العنصرية والتنمُّر إلى رحلة نجاح، بدأتها من مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّلت من فتاة يائسة وتكره لون بشرتها، إلى نجمة وخبيرة تجميل مميّزة بسبب لون بشرتها.

وجاء ذلك من خلال تحديها جميع الصّعاب وأصبحت هي من تمنح نصائح في الجمال والمكياج، حيث أكدت من خلال فيديو جديد أنها ترى نفسها جميلة لأنها سوداء، وترفض كلمة “أنتِ جميلة بالرغم من أنك سوداء”.