ماريا كاري وتييستو وشون بول يُحيون حفلًا غنائيًا في جدة السعودية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جـدة، عن إقامة أمسية غنائية تجمع الفنانة العالمية “ماريا كاري”، والمطرب الشهير “تييستو”، وذلك يوم الخميس المقبل 31 يناير/كانون الأول الجاري.

ولأول مرة في المملكة !! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك) #KAEC#السعودية_الدولية_للجولف pic.twitter.com/xI8GEezsOx — #KAEC (@kaec_saudi) January 24, 2019

وكشفت المدينة أيضًا عن حفل آخر في اليوم التالي الجمعة، يجمع الفنانة الإماراتية بلقيس والمغني الجمايكي المعروف شون بول، بحسب ما ذكره موقع “أخبار 24”.

وتأتي الأمسيتان الغنائيتان ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف “كيك”.