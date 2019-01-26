ماريا كاري وتييستو وشون بول يُحيون حفلًا غنائيًا في جدة السعودية

ماريا كاري وتييستو وشون بول يُحيون حفلًا غنائيًا في جدة السعودية

المصدر: فريق التحرير

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جـدة، عن إقامة أمسية غنائية تجمع الفنانة العالمية “ماريا كاري”، والمطرب الشهير “تييستو”، وذلك يوم الخميس المقبل 31 يناير/كانون الأول الجاري.

 

وكشفت المدينة أيضًا عن حفل آخر في اليوم التالي الجمعة، يجمع الفنانة الإماراتية بلقيس والمغني الجمايكي المعروف شون بول، بحسب ما ذكره موقع “أخبار 24”.

وتأتي الأمسيتان الغنائيتان ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف “كيك”.

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