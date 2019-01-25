شاهد بالفيديو.. عبودكا يحرج حليمة بولند بهذا التصرف

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند برفقة مواطنها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبودكا، في مقطع موثق على “سناب شات”.

وكانت حليمة، التي يتهمها ناشطون عادة أنها تتعمد الدلع والغنج، تحاول تقديم إعلان عن مستحضر تجميلي “سيروم” للوجه، وعلقت وهي تسأل عبودكا عن “السيروم” بطريقتها المعتادة، فرد عبودكا على الفور عليها بالقول: “أنا قلتلك تبين تطلعين بسنابي لا تدلعين”.

وحاول عبودكا أن يملي على حليمة طريقة الإعلان بعيدًا عن “الدلع”، لكنها لم تجدها على ما يبدو؛ ما دفعه للسخرية منها.

ورغم رد فعل عبودكا، لكن “بولند” أخذت كلامه من باب الدعابة، غير آبهة بما قاله.