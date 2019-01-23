الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تكشف تفاصيل صادمة حول وضعها المالي (فيديو)

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن تراجع أوضاعها المالية بشكل غير مسبوق، وصل لحد اقترابها من التشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها.

وشاركت الفنانة الخليجية مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعنوان “اعترافات قوت القلوب”، وتحدثت خلاله عن وضعها المالي ودمعت عيناها وهي تعبر عن احتياجها للمال.

كما أوضحت في الفيديو، الذي يبدو كأنه “برومو” للقاء قريب، عن مواجهتها لعدة مشكلات كبيرة، أبرزها القضايا المرفوعة عليها، والمتهمة في أغلبها بوجود ديون عليها، مشيرة إلى أنها كانت تملك كل شيء في الماضي، لكنها الآن لا تملك شيئًا.

كما كشفت أنها أصبحت تتنقل باستخدام “التاكسي”، دليلا على أنها باعت سيارتها الخاصة، الأمر الذي دفع كثيرا من متابعينها لإبداء التعاطف معها.

الجدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، كانت قد خلعت الحجاب قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.