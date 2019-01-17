لماذا رفضت بدرية أحمد خوض “تحدي العشر سنوات”؟ (فيديو)

علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على قيام بعض الفنانات بخوض “تحدي العشر سنوات” المنتشر بشكل واسع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم الشخص الذي يريد خوض التحدي بنشر صورة له قبل 10 سنوات، بجوار صورة حديثة.

واعتبرت بدرية أحمد في منشور لها بموقع “إنستغرام”، أنها كما هي منذ عشر سنوات، ولم يتغير بها شيء، فهي نفس الشكل ونفس الجمال، على حد قولها.

كما ذكرت بأن كافة الفنانات اللواتي قمن بخوض التحدي خضعن لعمليات تجميل بلا استثناء، موجهة نصيحة للفنانين بعدم خوض ذلك النوع من التحدي.

وقالت: “نصيحة للفنانين، لا تتحدون بالصور اللي من 10 سنين، اتحدون بالأعمال اللي عملتوها وبرزت خلال الـ10سنين”.

وأضافت: “أما بالشكل ما أنصحكم.. وخلونا نشوف مين فيكم صعد خلال الـ10سنوات زي بدرية أحمد.. وطبعًا بالحسد والحقد خلوها تجلس في البيت”.

وكشفت الفنانة الإماراتية عن نيتها لإنشاء قناة خاصة عبر موقع “اليوتيوب”، مبينة أنها ستنشر عبر مقاطع فيديو الأشياء المخفية من حياتها، إضافة إلى أنها ستتحدث بـ”الإيحاءات” عن أشخاص تسببوا لها بالأذى.

وأضافت من خلال قناتي “راح تعرفوه مين.. مين إلي ضرني وطبعًا من غير ذكر أسامي، لكنكم هتعرفون من الإيحاءات من ضرني ومن وقف جنبي، وفي أشياء وايد وايد هتستغربوها”.

وكان تحدي الـ 10 سنوات، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أول أمس، حيث جمع كل فنان صورة له حاليًا ومقابلها صورة منذ عشر سنوات.

يذكر أن الفنانة الإماراتية، قد واجهت اتهامات بـ”السكر” من جانب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”، تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة.

وظهرت بالفيديو المثير للجدل أيضًا خلال نومها على الأريكة بمنزلها، إلى جانب تصويرها لقدميها بشكل خارج عن المألوف.