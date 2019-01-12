بدرية أحمد تهاجم منتقديها وتهدد بملاحقتهم قضائيًا (فيديو)

أعربت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن غضبها الشديد من كم الانتقادات التي توجه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها عندما ارتدت الحجاب تمت مهاجمتها وعندما خلعته هاجموها أيضًا.

وأضافت بدرية، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”: “إذا ضحكنا أو سولفنا قالوا عنا سكاري.. أبو اللي جابكم.. مسخت السلفة.. واللي يتكلم عن الناس هذا فيه نقص كبير ولازم يروح يتعالج”.

وتعجبت أحمد من تلقيها نصيحة من أحد متابعيها بالتوجه للشيوخ حتى يقرأوا عليها القرآن، “لأنها أصبحت تعاني من انحدار أخلاقي”، مؤكدة أنها لا تفعل شيئًا من أجل كل هذه الانتقادات.

وأضافت أنها قابلت العديد من المرضى بحياتها، ولكنها لم تر أبدًا مثل المنتقدين الذين يهاجمونها حاليًا، مشددة على “أنها لن تصمت بعد ذلك على أي هجوم”.

وكانت الفنانة الإماراتية، قد واجهت اتهامات بـ”السكر” من جانب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة.

وظهرت بالفيديو المثير للجدل أيضًا خلال نومها على الأريكة بمنزلها، إلى جانب تصويرها لقدميها بشكل خارج عن المألوف.