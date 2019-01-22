بمشاركة كريم عبدالعزيز ونسرين طافش.. السينما المصرية تستقبل “نادي الرجال السري”

من شعبية النجمة السورية نسرين طافش، في الخليج، مرورًا بمخططات الفنان المصري كريم عبدالعزيز لمواجهة معاناته الأسرية، ووصولًا لكوميديا بيومي فؤاد، يراهن فيلم “نادي الرجال السري”، على منافسة قوية على كعكة “الإيرادات”، حيث تستقبل دور العرض السينمائية المصرية الفيلم اليوم.

ويحتفل الفنان كريم عبدالعزيز، بعودته للسينما بعد غياب عامين، وعودة تعاونه مع النجمة غادة عادل بعد غياب استمر 14 عامًا، بالعرض الخاص للفيلم.

وتطرح الشركة المنتجة، الفيلم في دور العرض السينمائية المغربية، بالتزامن مع عرضه في السينمات المصرية، حيث تم الاتفاق على طرحه في الدار البيضاء، وفاس، ومراكش وطنجة، بدءًا من 24 يناير الجاري.

كريم عبدالعزيز يروج لخيانة الزوجات

أصبح كريم عبدالعزيز، في حالة فنية لن تتكرر بسهولة، حيث يمتلك مواصفات الـ”جان”، ويعود للشاشة الكبيرة مرة أخرى بعد آخر أفلامه “الفيل الأزرق”، حيث يتعاون لأول مرة مع أيمن وتار، الذي يكتب للمرة الأولى.

ويجسد كريم عبدالعزيز، شخصية رجل “بتاع ستات”، يُدعى أدهم، وهو طبيب أسنان مشهور يعاني من خلافات أسرية تتسبب فيها زوجته، ما يجعله يملّ من هذه الحياة فيذهب لطبيب نفسي.

خلال أحداث العمل يتعرض كريم عبدالعزيز، لصدمة تقلب حياته فيؤسس ناديًا للرجال من أجل الترويج لخيانة الزوجات دون أن يعلمن.

غادة عادل مفتعلة أزمات

تفتعل الفنانة غادة عادل، أزمات في حياتها الأسرية، خلال أحداث فيلم “نادي الرجال السري”، حيث تجسد شخصية “هاجر”، زوجة الفنان كريم عبدالعزيز، وتدخل في خلاف معه بسبب العديد من التصرفات والفتور الموجود في حياتهما، بعد مرور 10 سنوات من زواجهما، فيفكران في الانفصال.

كوميديا بيومي فؤاد في “نادي الرجال السري”

يجسد الفنان بيومي فؤاد، خلال فيلم “نادي الرجال السري”، شخصية “حيدر”، وهو صديق للجميع في النادي ويغطى تصرفات الرجال وخيانتهم دون أن تعلم زوجاتهم، ويتزايد أعضاء النادي حتى تحدث المفاجأة في الأحداث.

شعبية نسرين طافش

من الأمور التي يراهن عليها الفنان كريم عبدالعزيز، شعبية الفنانة السورية نسرين طافش، في الشام والخليج، وهي الدول التي يوزع فيها الفيلم حيث يعرض بالتزامن مع عرضه في مصر، وتخوض نسرين، أولى أدوارها البطولية في السينما، من خلال هذا الفيلم.

عودة تعاون كريم وغادة بعد 14 عامًا

يسجل فيلم “نادي الرجال السري”، عودة للتعاون بين كريم عبدالعزيز وغادة عادل، بعد غياب استمر 14 سنة منذ آخر تعاون بينهما في فيلم “الباشا تلميذ”، ويراهن عليها كريم عبدالعزيز، كونها تتمتع بنضج فني كبير هذه الفترة.

“نادى الرجال السري” يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش وبعض ضيوف الشرف منهم أحمد فتحي، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، ويمثل عودة كريم عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ تقديمه فيلم “الفيل الأزرق” عام 2014.