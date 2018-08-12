“الفيل الأزرق” يواجه مطبات فنية وكريم عبدالعزيز غاضب

أصبح الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” مهددًا بعدم التنفيذ، وذلك بعد أن أخبر بطل العمل كريم عبد العزيز المؤلف أحمد مراد أن ملخص سيناريو الجزء الثاني لا يتناسب مع نجاح الجزء الأول، خاصة أنه كان مأخوذًا عن رواية حملت نفس الاسم.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” من مصدر داخل العمل أنه سيتم تغيير عدد من الأبطال الذين ظهروا في الجزء الأول، بينهم النجم خالد الصاوي ودارين حداد، إذ إن قصتهم انتهت تمامًا خلال أحداث الجزء الأول.

وقال المصدر إن سبب الأزمة أن مراد استعان في السيناريو بظهور خاص للصاوي على طريقة “الفلاش باك”، لكن المفاوضات التي جرت بين مراد والصاوي أسفرت عن خروج الأخير من المشاركة في الجزء الثاني.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في سيناريو الجزء الثاني من الفيلم؛ خاصة أن مراد انتهى من أحدث مشروعاته السينمائية “تراب الماس”، المقرر عرضه ضمن سباق منافسات عيد الأضحى المقبل.