الرئيس العراقي يقبل تحدي مقدم البرامج الساخرة أحمد البشير (فيديو)

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، عن قبوله تحدي مقدم البرامج الساخرة أحمد البشير، بالتبرع لمنظمة شؤون اللاجئين، وذلك ضمن مبادرة لافتة أطلقها مشاهير في العراق.

وكان أحمد البشير أعلن يوم أمس تحديه للرئيس العراقي بالتبرع للمنظمة المذكورة.

وظهر صالح يوم الاثنين في مقطع مرئي قال فيه: “أتصوَّر أن لا خيار لي إلا أن أقبل تحدي أحمد البشير، والتبرع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الرابط الخاص بالتبرع”.

وأطلق مشاهير العراق من فنانين وإعلاميين ورياضيين، مبادرة للتبرع للمنظمة، وذلك عبر الظهور في مقطع مرئي وإعلان التبرع، وتحدي نجم آخر على التبرع كذلك.

والتحدي هو أن يقوم الشخص بالتبرّع بمبلغ من المال لمفوضية اللاجئين، ويقوم بتحدي شخص آخر، ليقوم الأخير بدوره بنقل التحدي بعد التبرع إلى مشهور آخر.