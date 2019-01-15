بعد استعراضه أسطول سياراته..هل أراد محمد رمضان الرد على “دياب” و”صلاح”؟(فيديو)‎

عاد الفنان المصري محمد رمضان للجدل من جديد، بعد قيامه خلال الساعات الماضية بنشر أسطول السيارات الفارهة التي يمتلكها داخل الفيلا الخاصة به، حيث قام بتصوير السيارات وعددها 7 سيارات، في مشهد يبرز امتلاكه للسيارات من أنواع مختلفة.

واعتبر النشطاء أن محمد رمضان سعى لسحب البساط على مواقع التواصل الإجتماعي من تحت النجمين الكبيرين الهضبة ومحمد صلاح، لتأتي تعليقات النشطاء ساخرة، وبشكل مباشر عن شعورهم بأن رمضان ينافس الهضبة، خاصة أن نشطاء كتبوا للفنان عمرو دياب عقب نشر صورته داخل السيارة: “كده إنت هتجنن رمضان”، في إشارة إلى غيرته من الأمر.

وكتب نشطاء تعليقات عديدة على صفحة رمضان، وبعضهم حذر رمضان من منافسة الهضبة، والدخول معه في مثل هذه المنافسات، ليكتبوا تعليقات منها ” أحلى قصف جبهة ده ولا إيه”، و”أنا شامة ريحة الهضبة”، و”فعلا الهضبة بيغير منك” و”اوعى تقرب للسكة دى هو نزل صورته مع أحدث لمبورجينى كوجهه إعلاني مش للمنظرة”، في إشارة لمحمد صلاح، و”مفيش بعد محمد صلاح ده فعلاً رمز حقيقي للناس المحترمة الشبعانة بيجوز ناس وبيبني مساجد محترم مش ناقص”.

واستكملوا التعليقات عن تواضع محمد صلاح مقارنة بفيديو رمضان: “ﻻ ده محمد صلاح ميكلمش حد بقى”، و”حسيت كده والله على صلاح برضو “، “وما ترسم لي طريقي ونبي”، و” بلاش كده يا رمضان.. الناس مش لاقية”, و”إنت لما شفت سيارة محمد صلاح تذكرت سيارتك”، إلى جانب تعليقات داعمه له ولأدواره في الأعمال الدرامية.