أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته (فيديو إرم)

وثقت كاميرا “إرم نيوز” أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد انتشار شائعة وفاته، التي تداولتها مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

وأكد الفنان السوري أسعد فضة، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، معربًا في الوقت ذاته عن استيائه “الشديد” من تلك الشائعات، التي تستهدفه وتسبب الفزع والهلع لأهله وأصدقائه.

وأوضح الفنان السوري أن تلك الشائعة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن تعرض لمثل تلك الشائعات هو وزوجته من قبل.

وثمن الفنان السوري حرص “إرم نيوز” في البحث عن الحقيقة وإظهارها للجمهور.