صور حديثة للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

ظهر الفنان السوري أسعد فضة في مجموعة من الصور الحديثة، بعد انتشار شائعة وفاته، التي كذبها في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز، اليوم الثلاثاء.
الصور التقطت في أحد فنادق العاصمة المصرية، خلال مشاركة الفنان في مهرجان المسرح العربي.
وفي وقت سابق، تمكنت “إرم نيوز” من التواصل مع الفنان السوري البارز أسعد فضة، ليتأكد أن ما تردد عن وفاته عار من الصحة.
وقال أسعد فضة لـ”إرم نيوز”، إن صحته جيدة، وإنه موجود حاليًا في مصر؛ للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.
وكذب الإشاعات التي أفادت بوفاته، قائلًا: “إن مطلقي شائعة وفاته جبناء، وسيئون”، مستغربًا “ما أقدموا عليه”.
وأضاف أن الإشاعة تسببت في حزن كبير لعائلته.