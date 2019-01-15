صور حديثة للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

ظهر الفنان السوري أسعد فضة في مجموعة من الصور الحديثة، بعد انتشار شائعة وفاته، التي كذبها في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز، اليوم الثلاثاء.

الصور التقطت في أحد فنادق العاصمة المصرية، خلال مشاركة الفنان في مهرجان المسرح العربي.