أسعد فضة ينفي لـ”إرم نيوز” شائعة وفاته

تمكنت إرم نيوز من التواصل مع الفنان السوري البارز أسعد فضة، ليتأكد أن ما تردد عن وفاته عار من الصحة.

وقال أسعد فضة لـ”إرم نيوز”، إن صحته جيدة، وإنه موجود حاليًا في مصر؛ للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.

وكذب الإشاعات التي أفادت بوفاته، قائلًا: “إن مطلقي شائعة وفاته جبناء، وسيئون”، مستغربًا “ما أقدموا عليه”.

وأضاف أن الإشاعة تسببت في حزن كبير لعائلته.

وكانت “إرم نيوز” أجرت سابقًا العديد من الحوارات مع الفنان القدير أسعد فضة، آخرها قبل أشهر فقط، وتحدث فيه عن غيابه عن شاشة رمضان الماضي، حيث أشار فضة إلى أنه شارك في مسلسل “الفرصة الأخيرة” وهو عمل من 60 حلقة، غير أنه لم يعرض في رمضان.