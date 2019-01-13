خالد يوسف يثني على زوجته.. وياسمين الخطيب ترد بنشر مزيد من الصور

وصف البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، نشر شائعات حول زواجه من مواطنته المذيعة والممثلة ياسمين الخطيب بأنه “مؤامرة بسبب مواقفه”.

ولم يحدد يوسف ماهية هذه المؤامرة أو طبيعة مواقفه، إلا أنه تعهد، في رسالة وجهها إلى زوجته السعودية شاليمار شربتلي، ونشرها على صفحته في موقع “فيسبوك”، بتوضيح “كل تفاصيل وخيوط المؤامرة” للجميع.

ولم ينفِ يوسف، في رسالته إلى زوجته، بشكل صريح زواجه من ياسمين الخطيب، التي نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بالمخرج المعروف، على صفحتها في “فيسبوك”، وأقرت فيها صراحة بأن الأخير كان “زوجها”.

واكتفى يوسف بالتعبير عن امتنانه لزوجته التي طالما قدمت له “الدعم ووقفت إلى جانبه في المحن والتحديات التي تعرض إليها”.

بدورها، أقرت ياسمين الخطيب بزواجها من خالد يوسف، عندما نشرت مجموعة من الصور الشخصية، التي تجمعها به، والتي ظهرت كدليل على هذا الزواج.

وعبرت الخطيب عن استغرابها مما وصفتها بـ”الضجة المفتعلة”، بسبب صورة جمعتها مع “زوجها السابق خالد يوسف”.

واستغربت من اختيار تلك الصورة بالذات “رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره”، على حد تعبيرها.

وأكدت المذيعة والممثلة المصرية أنها “خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها”.‬