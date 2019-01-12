أول رد من خالد يوسف على تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضانه

خرج البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، عن صمته للتعليق على الصورة المسرَّبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحتضن المذيعة والإعلامية ياسمين الخطيب.

وكتب خالد منشورًا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قال فيه:”اعتدت على حملات ممنهجة، وشائعات مُغرضة، وكنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.

وكانت ياسمين الخطيب قد اعترفت في منشور لها منذ قليل، بزواجها من البرلماني المعروف، قبل أن يقع الطلاق بينهما منذ سنوات.

وقالت الخطيب في منشورها:”منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي”.

وأضافت:”‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطُررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري”.

وتابعت:”‫اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا، ويعبث بمصائرنا، ضاربًا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف‬ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين”.

وأوضحت:”‫فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق ذلك، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.