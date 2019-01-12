ماذا قالت الفنانة أصالة نصري عن ملكة جمال الجزائر‎‎؟

كتبت الفنانة أصالة نصري تدوينة على انستغرام، تعدد فيها مناقب ملكة جمال الجزائر خديجة بنحمو، وتهنئ الجزائريين بهذا الاختيار.

وجاء في التدوينة :”هنيئًا للجزائر الحبيبة هذه الملكة.. التي هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ في الحضور، أحببتها ووجدت فيها كلّ ما هو مطلوب، فلا حدود للجمال في عين من يعلم، أنّ الجمال والحضور والقبول ليس لهم مقاييس محدّدة، إلّا عند من حدّد بنفسه لروحه وقلبه وعينيه، ما يقبله عقله المهترئ وشعوره المحدود وضميره المهلل #خديجه_بن_حمو جميلة وملكة من أرض الأبطال#الجزائر”.

وكانت المغنية المغربية دنيا بطمة أيضًا قد ساندت الفتاة قبل يومين، وهاجمت من تهكمن على انتخاب خديجة بنحمو، وبينهن فجر السعيدة ومي العيدان، فكتبت في جزء من تدوينتها: “يا مثقفات يا جميلات يا فتيات ومتعلمات يا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين؟ من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة.. نسيتم الذكاء.. نسيتم الأهداف.”

وأثار اختيار الجميلة السمراء القادمة من ولاية أدرار، جنوب الجزائر، بعض الجدل بانتقاد لون بشرتها وشكلها المختلف، وقال البعض إنها “لا تمثل جمال المرأة الجزائرية”، فيما دافع عنها آخرون باعتبارها “الثراء والتنوع الذي تتميز به الجزائر العميقة بكل مناطقها”.

والتزمت بنحمو في ردها على المنتقدين، خلال الحوارات الصحفية، بشكر مشجعيها وطلب الهداية لمنتقديها، كما أشارت إلى أنها لن تتراجع أمام الانتقادات.