بحضور رونالدينيو.. كادوريم يعلن عن حفل موسيقي عالمي بتونس

أعلن مغني الراب التونسي كريم الغربي المشهور باسم “كادوريم“، السبت، عن حفل موسيقي عالمي ستشهده تونس خلال العام الجاري، مبينًا أنّ أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، سيكون أحد أبرز ضيوف الحفل المرتقب.

وقال كادوريم، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “موزاييك أف أم” المحلية، إنّ “الصورة التي جمعته بوزير السياحة التونسي روني الطرابلسي لا علاقة لها بالسياسة”، موضّحًا أنّهما “تشاورا حول حدث موسيقي وثقافي سينظم في تونس للترويج للسياحة وخدمة لصورة بلادنا في الخارج”.

وأكّد نجم الراب على أنّه “يعمل على التحضير لإقامة حفل فنيّ عالمي خلال هذه السنة، سيشارك فيه نجوم عالميون، على غرار رونالدينيو وسنوب دوغ، وذلك بهدف الدعاية والتسويق لصورة تونس”، لافتًا إلى أنه “سيطرح أغنيتين جديدتين آخر شهري كانون الثاني/يناير الحالي و شباط/فبراير المقبل، وأنّ عائداتهما ستكون لمساعدة الجمعيات الخيرية في تونس وخارجها”.

وأضاف أنه “احتفل بعقد قرانه على نسرين ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي”، مشيرًا إلى أنّهما “سيقيمان حفل الزواج خلال الصيف المقبل”، موضحًا أن “عقد القران كان في السعودية، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها، لظروف رفض الكشف عنها، كاشفًا أنّه حرص على نشر الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، للردّ على إشاعة رفض أسرة الرئيس التونسي الأسبق للعلاقة التي جمعتهما”.

وأفاد كادوريم بأن “الرئيس الأسبق وزوجته ليلى الطرابلسي، وافقا على ارتباطهما وطلبا منه أن ينشر الصور التي جمعتهم على فيسبوك وإنستغرام”، مشددًا على أنّ “صحة بن علي جيّدة عكس ما ظهر في الصور، قائلًا إنّ علاقة طيبة تجمعهما وقد أوصاه بالمحافظة على ابنته”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت بالتعليقات والجدل الواسع، بعد نشر كادوريم، صورة برفقة نسرين بن علي، على سفينة في وسط البحر، بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة 2019.

وكان كادوريم قد أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي، وأنّ علاقة جديّة تربطهما، وأنهما يخططان للارتباط الرسمي بداية العام الجديد 2019.