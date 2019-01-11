بعد تداول فيديو قديم يهاجم فيه بن علي.. كادوريم يتخلى عن صمته

تخلّى مغني الراب التونسي كادوريم عن صمته، بعد الحملة التي تعرّض لها على خلفية تداول فيديو قديم يعود إلى فترة اشتعال شرارة ما عُرف بـ “الربيع العربي”، في كانون الثاني/ يناير 2011، يهاجم فيه الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ويطالب بمحاكمته.

ونشر الفنان المثير للجدل تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، مساء اليوم الجمعة، أكد خلالها أن أغلبية الشعب التونسي حينها، وخاصة الشباب، “أرادوا التغيير وطالبوا بجمهورية ثانية خالية من الفساد وفيها المزيد من الحريّات”.

وشدد كادوريم على أنه وقع “تسويق صورة خاطئة ومغلوطة فيها كمّ هائل من الأكاذيب والمغالطات والكثير من الحقد والكراهيّة من لدن عديد من الأطراف، التي سعت جاهدة للركوب على ثورة الشباب والتلاعب بعقولنا”، حسب تعبيره.

وأضاف صهر بن علي الجديد أن رؤيته وزاوية نظره للأشياء تغيّرتا مع مرور الوقت، و”اكتسبتا المزيد من الموضوعية والواقعية عبر متابعتي لما يحدث في تونس، وتخلّصت من الكره والحقد على الآخر”.

وأشار المغني التونسي إلى أن حبه لنسرين “أكبر دليل على ذلك”، لافتًا إلى أنه أخذ عهدًا على نفسه أن يتحدّى العالم كلّه إن لزم الأمر؛ “من أجلها ومن أجل حبّنا المتبادل”.

وعقد مغني الراب كريم الغربي، الذي يُعرف في الساحة الفنية باسم كادوريم، قرانه رسميًا على نسرين بن علي، ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أيام قليلة، وسط تكتم الطرفين على تفاصيل الحفل، ليشعلا مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

واكتفى كادوريم بنشر عدد محدود من صور حفل الزفاف، مرفقًا إياها بتعليق: “الأسرة حين تبدأ الحياة دون أن ينتهي الحب أبدًا”، في حين نشرت نسرين صورة ذيلتها بعبارة: “حب حياتي”.