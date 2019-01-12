رغم تأكيد خروجه من سباق رمضان.. أيمن بهجت قمر: لم أُبلَّغ بتأجيل “فالنتينو” (فيديو)

قال السيناريست أيمن بهجت قمر مؤلف “فالنتينو” بطولة الفنان عادل إمام، إنّه لا يعلم أي تفاصيل عن تأجيل تصوير المسلسل أو خروجه من السباق الرمضاني”.

وأشار قمر، في لقاء مع “إرم نيوز”، إلى أنّه لم يُبلغ بتأجيل المسلسل، ولا زال يكتب حلقاته التي وصل فيها إلى الحلقة السادسة عشرة حتى الآن.

يأتي هذا فيما قال مصدر من داخل شركة “إعلام المصريين” الموكلة بإذاعة المسلسل عبر إحدى قنواتها، لـ”إرم نيوز”: “إنّ الخريطة الدرامية لموسم رمضان المقبل لا تتضمن مسلسل عادل إمام، وهو ما يؤكد صحة خبر تأجيل مسلسل فالنتينو”.

ونقلت “إرم نيوز” عن مصدر داخل فريق العمل، في وقت سابق، أنّ المسلسل خرج من سباق رمضان؛ بسبب عدم استلام المخرج والمنتج رامي إمام بقية حلقات المسلسل، التي يكتبها أيمن بهجت قمر، حيث جرى هدم الديكورات التي بنيت لتصوير المسلسل.

ويُعد هذا الخروج من السباق الرمضاني بالنسبة للزعيم عادل إمام، الغياب الأول عن الدراما المصرية، بعد استمرارية دامت لـ 7 سنوات، بدأها بفرقة “ناجي عطا الله” عام 2012، وكان آخرها “عوالم خفية” عام 2018.