خروج مسلسل عادل إمام من السباق الرمضاني دون علمه.. هل يخلق فتنة بين الزعيم ونجله؟

خرج مسلسل الفنان المصري القدير عادل إمام، “فالنتينو”، من السباق الرمضاني المقبل؛ بسبب عدم استلام نجله المخرج والمنتج رامي إمام، بقية حلقات المسلسل، التي يكتبها أيمن بهجت قمر.

وقال مصدر داخل فريق العمل، إنه تم تأجيل العمل في مسلسل “فالنتينو”، مؤكدًا خروجه من السباق الرمضاني بشكل نهائي، رغم أنه كان قد تم بدء التحضير له، بجانب اختيار بعض أبطال العمل مثل الفنانة دلال عبدالعزيز.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه تم هدم الديكورات التي بنيت، مؤكدًا أن سبب خروج المسلسل من السباق الرمضاني هو تأخر استلام بقية حلقات المسلسل، وحدوث مشكلات في بناء تلك الديكورات.

ومن جانبه، نفى الفنان عادل إمام علمه بخروج المسلسل من السباق الرمضاني أو تأجيله، مبينًا أنه من المفترض أنه سيبدأ التصوير فيه بعد أسبوعين من الآن.

وأضاف، لـ”إرم نيوز”، أن حدوث مشكلات خلال بدء التحضيرات للمسلسل أمر وارد، وأن هذا الأمر مُتكرر ويحدث في الغالب خلال بعض الأعمال الفنية، إلا أنه لا يصل إلى حد توقف العمل بشكل نهائي.

وتبين من تصريحات عادل إمام عدم علمه بخروج المسلسل من ماراثون رمضان، الأمر الذي أكده نجله رامي إمام، الذي يشارك في إنتاج العمل إلى جانب المنتج هشام تحسين وعلى دراية تامة بإيقافة، مبررًا عدم علم والده والتكتم على إبلاغه؛ “خوفًا عليه من الصدمة”.

ومن غير المعروف كيف ستكون ردة فعل الزعيم في الأيام القادمة، والتي ستكشف له خروج العمل من السباق الرمضاني، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أي مشكلة بينه وبين نجله رامي.

ويُعد هذا الخروج من السباق الرمضاني بالنسبة للزعيم عادل إمام، الغياب الأول عن الدراما المصرية، بعد استمرارية دامت لـ 7 سنوات، بدأها بفرقة “ناجي عطا الله” عام 2012، وكان آخرها “عوالم خفية” عام 2018.