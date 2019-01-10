بدرية أحمد وعبدالله بالخير يُهاجمان بلقيس (فيديو)

شاركت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، مقطع فيديو للفنان عبدالله بالخير، يُهاجم فيه المطربة بلقيس، بسبب غنائها “أرضي وبلادي” بحفل افتتاح كأس آسيا 2019، الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

ونشرت بدرية أحمد عبر حسابها على “انستغرام”، مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، أعرب فيه عن غضبه من تنظيم الحفل، قائلًا: “أين هم الفنانون الإماراتيون.. ولم يكن يجب أن تغني بلقيس أرضي وبلادي بل كان واجب غنائها من فنان إماراتي.. وإن الحفل كان بسيطًا ومتواضعًا ولا يليق بحضارة الإمارات”.

وعلّقت بدرية أحمد، على الفيديو، قائلة: “وشهد شاهد من أهله.. فعلًا وين فناني الإمارات في المحافل الرسمية.. ما غير زوير وعوير والنطيحة والمتردية.. وفي كل محفل إماراتي الزوج وزوجته.. طبعًا عارفينهم من غير ذكر أسماء.. للأسف إعلام مزيف”.

وأغلقت بدرية التعليقات على الجمهور والمتابعين، حتى لا تتعرض لهجوم من مُحبي الفنانة بلقيس، واكتفت بنشر فيديو هجوم الفنان عبدالله بالخير، وأرفقت به تعليقها الذي حمل إساءة لـ”بلقيس”، جراء غنائها في الحفل الإماراتي.

من جانبها ردت بلقيس، على انتقادها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قائلة: “في كلمة تقرقع في قلبي ومرة بموت ودي أقولها .. اسمعوا يا جماعة ترى الدخول في الأصول والتشكيك فيها عيب جدًا.. يعني أنا الصراحة صارلي فترة أسمع فلان أصله سعودي لا لا مو سعودي أصله مصري.. هداك فلسطيني.. هذه أصلها يمني ليش حاطة علم الإمارات”.

وتابعت: “ياجماعة أنا يمنية الأصل والناس كلها تدري أني ابنة أحمد فتحي وأفتخر بأصلي.. وأفتخر أكثر بجنسيتي الإماراتية بلد واكلة من خيرها وشاربة من مياتها وأمي إماراتية”.

وكانت الفنانة بلقيس قد قدّمت حفل الافتتاح مع الفنان حسين الجسمي والنجم عيضة المنهالي في أوبريت “زانها الزايد” وتألقت بزي فخم وساري هندي انتقده الكثير من متابعيها إذ اعتقدوا أن حفل الافتتاح لا يحتاج لذلك.