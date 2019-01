بدرية أحمد وعبدالله بالخير يُهاجمان بلقيس (فيديو)

View this post on Instagram

وشهد شاهد من اهله فعلا وين فنانين الامارات في المحافل الرسميه ماعير زوير وعوير والنطيحه والمترديه وفي كل محفل اماراتي الزوج وزوجته طبعا عارفينهمً من غير ذكر الاسماء للاسف اعلام مزيف