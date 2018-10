آخرهم بلقيس.. الأحبال الصوتية تخنق أصوات المطربين (فيديو)

View this post on Instagram

While in #Moscow ما تتخيلوا كيف كنت متحمسة لهذا الحفل ورحت وعملت البروفات وللاسف وانا في البروفة حسّيت بوهن مو طبيعي ومرضت على طول ارتفعت حرارتي واختفى صوتي بسبب تغير الجو واضطريت الغي فقرتي المقررة في حفل ليلة امس لكنها مشيئة الله والحمدلله على كل شيء سعيدة ومقتنعة. لا تكفيني الكلمات لشكر سعادة السفير اليمني في موسكو السيد أحمد الوحيشي وجميع العاملين بالسفارة على جميع التسهيلات وسعادة السفير السعودي في موسكو الدكتور رائد قرملي وطاقمه،الحقيقة استقبلوني استقبال الرؤساء هناك ومن كل قلبي أشكر جميع الإخوة السفراء والعاملين بوزارة الثقافة الروسية والبروتوكول. الدعوة لحالها الى مسرح عالمي عريق مثل تشايكوفسكي هو بحد ذاته تشريف ودعم كبيرين وتغنيني عن ألف حفل..لكني أعلم بقرارة نفسي أن الأجمل قادم والمفاجآت السعيدة كثيرة باْذن الله والحمدلله ???? Till we meet again #Russia..very soon ????????