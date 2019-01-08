وفاة المخرج المصري أسامة فوزي بعد صراع مع المرض

فارق المخرج المصري أسامة فوزي، الحياة، اليوم الثلاثاء، عن عمر 58 عامًا بعد صراع مع المرض.

و”فوزي” تخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما في العام 1984، وعمل كمساعد مخرج لفترة طويلة منذ العام 1978، مع عدد كبير من المخرجين، منهم حسين كمال ونيازي مصطفى وبركات وأشرف فهمي.

المخرج الراحل انقطع فترة عن العمل، ثم عاد مساعدًا للمخرج الكبير شريف عرفة، وأنتج له فيلم “الأقزام قادمون” ثم توقف فترة وعاد مرة أخرى للعمل مع المخرج يسري نصر الله في فيلمه “مرسيدس”، ومع رضوان الكاشف في “ليه يا بنفسج”.

وكانت أول تجربة إخراجية له فيلم “عفاريت الأسفلت” العام 1995، من تأليف مصطفى ذكري، ونال جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو، ثم “جنة الشياطين” العام 1999 الذي أنتجه الفنان محمود حميدة.

وشارك في لوكارنو، ونال الجائزة الذهبية في دمشق، ومهرجان خربكا في المغرب، كذلك نال تكريمًا في معهد العالم العربي في باريس، وشارك في ميلانو، وقدم بعدها فيلمين مع الكاتب هاني فوزي وهما “بحب السيما” وبـ”الألوان الطبيعية”.

واشتهر “فوزي” بجرأته في أفلامه وتقديم سينما مختلفة عن أبناء جيله، ومنذ عامين تقريبًا وهو يحاول إيجاد منتج لمسلسل “دم مريم” من تأليف محمد أمين راضي والذي كان يعد أول عمل درامي له.