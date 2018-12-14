وفاة المغنية الأمريكية نانسي ويلسون بعد صراع طويل مع المرض

أعلن اليوم الجمعة في أمريكا، وفاة مغنية الجاز نانسي ويلسون عن عمر يناهز 81 عامًا؛ بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وكيلة ويلسون، إن المغنية الحاصلة على جوائز جرامي توفيت في منزلها بكاليفورنيا، الخميس؛ بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت وكيلتها ديفرا هال ليفي: “كانت واحدة من هؤلاء المغنين النادرين الذين يستطيعون أداء أي شيء… الجاز والبلوز البوب وحتى الفانك. غنت كل شيء”.

وخلال فترة شهرتها في الستينيات رفضت ويلسون أن توصف بأنها مغنية جاز؛ لأنها كانت تغني أنواعًا موسيقية أخرى.

ونالت ويلسون جائزة جرامي عن ألبومها “كم أنا سعيدة” (هاو جلاد آي آم) في عام 1965، فيما نالت الجائزة عدة مرات في 2005 و2007 في موسيقى الجاز، بالإضافة إلى نيلها جائزة جرامي عن مجمل أعمالها في 2004.