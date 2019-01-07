توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على طفل للفنان كيفين سبيسي

وجهت محكمة “نانتوكيت” بولاية ماساتشوستس الأمريكية، يوم الإثنين، تهمة الاعتداء الجنسي على طفل للفنان كيفين سبيسي، الحائز على جائزة “الأوسكار” العالمية.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مثل سبيسي أمام المحكمة ووجهت له تهمة الاعتداء الجنسي على ابن الصحفية الأمريكية هيذر أونروه، الذي لم يتجاوز 18 سنة، ولكن محامي النجم الأمريكي أنكر كل الاتهامات الموجهة ضد موكله.

ولم يصدر الحكم بحق سبيسي في هذه الجلسة، واكتفى القاضي بتأجيل الحكم، ومنعه من الاتصال بالضحية وبأهله، وإلا سوف يواجه عقوبة السجن 90 يومًا.

وقالت “الديلي ميل”: إن هذا ليس الاتهام الوحيد بحق سبيسي، فهناك 30 حالة تحرش واعتداء جنسيًا ادعت أنه قام بها، ومنها التي كانت بحق أنتوني راب عندما كان عمره 14عامًا، حيث قام سبيسي بتقديم الكحول لراب والتحرش به بعد أن استدرجه أيضًا لشقته، وفي المقابل يُنكر سبيسي هذه الاتهامات، واعتذر لراب إذا كان هذا الشيء قد صدر منه.

وظهر سبيسي داخل المحكمة مبتسمًا، وفي هدوئه الكامل، الأمر الذي أثار استنكار المتابعين والمراقبين.

كما علقت الصحف الغربية على قيام سبيسي باستئجار طائرة، بقيمة 50 ألف دولار؛ لكي تقله إلى المحكمة ومن ثم إلى قصره.