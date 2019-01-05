شيرين عبد الوهاب ترد على اتهامها بـ”الإساءة لمصر”

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا رسميًا، لتوضيح ملابسات الموقف الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها الأخير برأس السنة.

وكانت شيرين قد أحيلت إلى النيابة للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها، بعد الجملة التي قالتها في حفل رأس السنة “أنا خسارة في مصر”.

وقالت عبد الوهاب في البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي الخاص بها: “أهنئكم جميعًا بأعياد نعيشها ونقطف ثمارها فرحة وسعادة وآخرها كان الاحتفال بعيد رأس السنة، حيث قررت أن أحتفل به في مصر في أحد الفنادق المصرية وسط جمهور من المصريين والعرب”.

وأضافت: “فوجئت بمن يصطاد في الماء العكر، فيردد أنني تجاوزت في حق بلدي وهو أمر غير صحيح، والتسجيل السمعي البصري للحفل متاح للمتابعة”.

وتابعت: “فما حدث هو أنني استمعت لصدى صوتي كلما غنيت فنظرت إلى الملحن الكبير حلمي بكر وكان من بين الحضور وقلت له الصدى ده من المرايا التي خلفي فأجاب نعم، فضحكت وقلت أنا خسارة في مصر”.

وأردفت: “وهي عبارة دارجة نرددها جميعًا كدعابة لأنني كنت سعيدة بمعرفتي سبب صدى الصوت”.

وواصلت: “أثناء الغناء سقطت مائدة زجاجية بمن عليها فأحسست بتوتر الحضور فقلت:welcome egypt ورددت ما معناه أن كل شيء سيتم إصلاحه فورًا لأخفف من هلع الجمهور صدمة الصغار من صوت الزجاج عند تحطمه”.

واستطردت: “مرت الواقعة بابتسامة من الجميع وقد سمعت أن هناك بلاغًا قدم ضدي أمام النيابة العامة بدعوى أنني أتجاوز في حق بلدي”.

وأكدت شيرين: “مرة أخرى أردد أنني مصرية النشأة والمولد ولا أسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتي وعلى محبة جمهوري لي، وهي نعمة أقدرها حق قدرها، وأشكر كل من يلتف من حولي ليؤكد أن شيرين هي جزء من نسيج مصر وأرضها وشعبها”.

واختتمت بيانها قائلة: “كلفت المحامي الدكتور حسام لطفي للتصدي لكل من ينسب إلى الإساءة إلى وطني، أو يسعى إلى الشهرة باتهامات مختلفة، لأن الدعابة لا يجب أن تنتزع من سياق بغرض الإساءة لي أو النيل من وطنيتي، ويقيني أن الله لن يخذلني أبدًا”.

يذكر أن الفنانة المصرية عوقبت في وقت سابق بالوقف والمنع من الغناء في مصر لمدة شهرين، إثر أزمة “بلهارسيا نهر النيل”، التي أُثيرت في إحدى حفلاتها بلبنان، بعد تداول فيديو لها وقد طالبتها إحدى الحاضرات بغناء “ماشربتش من نيلها”، لترد شيرين قائلة: “هيجيلك بلهارسيا”.