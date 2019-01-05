اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ”الإساءة لمصر” مجددًا

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ “عاجل” للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب متهمًا إياها بـ”التطاول على مصر والإساءة إليها”.

وجاء في بلاغ المحامي: “إن شيرين تتطاول وتخطئ ثم تبكي بكاء المخادعين وتلتمس الصفح والسماح”، موضحًا أنه “أثناء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية بأحد الفنادق الكبرى وأمام جمع هائل من الحضور، ظهر واضحًا أنها لم تتعلم من درس تصريحاتها المثيرة التي قادتها إلى ساحات المحاكم من قبل بعد انتقادها لزملائها تارة، ولبلدها تارة أخرى، لتخرج بعد كل واقعة وتعلن اعتذارها على الملأ بعد أن طالها سيل من الانتقادات والهجوم”.

وتابع قائلًا: “أعادت شيرين الكرة من جديد وأطلقت كلمات ارتجالية تبدو لها مزحة ولكنها في نظر الجماهير إهانة لمصر، حين قالت في حفل ليلة رأس السنة (أنا خسارة في مصر)”، وذلك بعد أن تلقت تحية كبيرة من جمهورها على أدائها خلال الحفل.