ناهد السباعي تثير غضب جمهورها بظهور جريء مع صديقها (صورة)

أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي، حفيدة النجم الراحل فريد شوقي وهدى سلطان، حالة من الجدل والغضب بين جمهورها؛ بعد أن نشرت أحدث صورة لها رفقة أحد أصدقائها بصفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”.

وظهرت ناهد في الصورة وهي تحتضن صديقها بشكل لافت للنظر، حيث انتقد كثيرون صدرها المكشوف وملاصقته لصديقها رغم عدم وجود علاقة رسمية تربطهما.

وكتبت السباعي معلقة على الصورة: “كل سنة وإنت أحلى وأجمل وأجدع صاحب وأخ في الدنيا.. ربنا يخليك ليا يا حائط المبكى”؛ الأمر الذي استفز غالبية جمهورها لوصفها لصديقها بأنه “حائط المبكى”، المعروف عند اليهود.

وكتب ناشطون عدة تعليقات هجومية وساخرة، من بينها: “أوفر أوي، فاكرة نفسك أوروبية!”، و”كده وصاحب أومال العشق والهوى يبقى إيه”، و”اسكتي عيب كده”، و”صاحب إيه مش هتجوزوا”، و”مافيش أحسن من حضن الأخ وصدر الأخ”.

يذكر أن ناهد السباعي (31 عامًا) هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي، وشاركت في عشرات الأعمال الفنية، وأثارت الجدل مسبقًا بارتدائها فستانًا عاريًا من الظهر في أحد المهرجانات الفنية، إلى جانب انفصالها المفاجئ عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل ساعات من إتمام الزفاف.