ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، لأول مرة، أسباب انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل ساعات قليلة من حفل الزفاف، قائلة: “اكتشفنا إن مفيش توافق في الشخصيات”.

وكذبت السباعي في تصريحات تلفزيونية، كل ما كتب في وسائل الإعلام حول أسباب انفصالها ووقوع خلافات كبيرة بينهما، مؤكدة أن الخطوة كانت باتفاق بين الطرفين.

وتابعت: “مفيش أي مشاكل بيننا، زي ما بيتقال، وإحنا الاتنين راضيين بكده لأن ربنا عايز كده”.

وعن أسباب عدم قيامها بمسح الصور التي تجمع بينها وبين طليقها من حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، قالت إن الطلاق وقع بالتراضي والاتفاق بين الطرفين لذلك لا يوجد داعي لمسح الصور.

وكانت ناهد احتفلت بعقد قرانها يوم الـ31 من أغسطس/آب الماضي، في مسجد محمد علي في القلعة، متوجة بذلك قصة حب مع رجل الأعمال محمد عبدربه استمرت عامين، إلا أنها ألغت حفل زفافها في الـ7 من سبتمبر/أيلول الماضي، الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي.