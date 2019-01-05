محمود حجازي وزوجته أسماء شريف منير يتحدثان عن أعماله الفنية (فيديو إرم)

قال الفنان المصري، محمود حجازي، إن مسلسل “الأب الروحي” نقطة هامة في حياته الفنية؛ لما حققه من نجاح جماهيري كبير، مشيرًا إلى أن دوره أثّر كثيرًا في حياته الشخصية.

وأضاف حجازي، في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه “122” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وأمينة خليل، أنه جسد في “الأب الروحي” مشاعر طفل يتيم عاش حياته دون أن يعلم من هما والداه، وفجأة ظهر والده وانتقل إلى حياة مختلفة تمامًا عن حياته السابقة.

وأوضح أن فيلمه “122” لا يصنف من أفلام الرعب الصريحة، ولكنه جماهيري يحمل مضونًا وموضوعًا يخاطب به فكر وعقل المشاهد، موضحًا أن استخدام تقنية 4D في تصوير الفيلم ستساهم بشكل كبير في جودة العمل؛ لأنها تجربة جديدة على الجمهور المصري.

وعن آخر أعماله الفنية في رمضان أو خارجه، وهل هناك أجزاء من “الأب الروحي” قال الفنان محمود حجازي إنه يتمنى إنتاج جزء ثالث، خاصة أن المسلسل حقق نجاحًا لم يكن متوقعًا.

وأردف أنه يستكمل الآن تصوير الجزء الثاني من “أبو العروسة”، ولا توجد أي أعمال سيشارك فيها بدراما رمضان المقبل.